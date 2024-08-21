Школьники из Мытищ смогут принять участие в викторинах в онлайн-формате

Отдел содержания образования Мытищ объявил о проведении традиционной серии викторин с 22 по 28 августа. В этом году участники смогут проверить свои знания в двух увлекательных форматах.

Викторина «Трудный экзамен» предназначена для обучающихся общеобразовательных организаций Подмосковья. Участникам предстоит ответить на вопросы в формате онлайн-теста, связанные с функциональной грамотностью и языковыми загадками.

Викторина «Региональная литературная викторина» также открыта для воспитанников детских образовательных учреждений. Задания будут включать вопросы о творчестве писателей-юбиляров 2024 года, а для школьников — темы из школьной программы по предметам «Литература» и «Литературное чтение».

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