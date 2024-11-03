Школьники из Мытищ приняли участие в финале областного вокального конкурса

Юные инспектора движения из Мытищ стали участниками финала Московского областного конкурса вокального мастерства «Голос юных инспекторов движения Подмосковья — 2024». Свои таланты продемонстрировали 12 финалистов из 11 округов Подмосковья.

На конкурс «Голос юных инспекторов движения Подмосковья — 2024» отправилась делегация городского округа Мытищи в составе юных инспекторов движения и педагогов школы № 9 и гимназии № 33. Мероприятие организовали Министерство образования Московской области и Управление Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области. Конкурс прошел в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».

В рамках мероприятия также наградили команды победителей Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2024». Региональный этап конкурса проходил на базе школы № 32 городского округа Мытищи.

Дипломами за лучший индивидуальный результат среди мальчиков в дисциплинах: «Фигурное вождение велосипеда» и «Автогородок» наградили Барышева Тимофея из Мытищ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».