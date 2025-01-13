Школьники из Мытищ представили проекты по уборке Яузы на областном экоконкурсе

Церемония награждения юбилейного конкурса «ЭкоПодмосковье — 2024» прошла во Дворце культуры «Яуза». Юные экологи в финале представили 555 проектов, из них 66 — из Мытищ.

Участники отправили более трех тысяч рисунков на экологические темы — от кормления птиц зимой и уборки рек до переработки сырья. Количество поданных заявок в этом году стало рекордным. Ребятам помогали создавать проекты их родители.

«Именно Мытищи стали родиной этого конкурса, он проводится Общественной палатой Подмосковья при поддержке администрации городского округа Мытищи, Московской областной думы и Российского экологического общества. Его главная задача — экологическое просвещение подрастающего поколения. За первые четыре года в конкурсе приняли участие более 50 тысяч детей Подмосковья», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Конкурс прошел в нескольких номинациях: рисунки, фото и видео-контент. Лучшие проекты станут социальной рекламой на тематических выставках.

«Проекты, представленные сегодня, — это не просто работы, а отражение будущего нашего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья, сделать его чище и красивее», — считает Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Победителям вручили ценные призы. Организаторы мероприятия в честь юбилея в этом году выпустят книгу «Экоподмосковье — 5 лет» с конкурсными работами юных экологов.