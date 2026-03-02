Школьники из Мытищ победили в областном чемпионате «Профессионалы»

Старшеклассники городского округа Мытищи успешно выступили на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования прошли на базе Российского университета кооперации.

В компетенции «Банковское дело» участники соревновались в организации кредитной работы и расчетно-кассовом обслуживании. Первое место занял Максим Бычков из школы № 32. Третье место досталось Тимофею Богданову из школы № 3.

В номинации «Туроператорская деятельность» все призовые места забрала команда школы № 32. Первое место завоевала Рита Побожьева, второе — Полина Трегубова, третье — Артем Хайлов.

Среди юниоров в разделе «Технологии моды» достойно представила округ ученица школы № 36 Ксения Большова. Для нее это было первое участие в соревнованиях такого уровня.

«Юные жители Мытищ традиционно показывают высокие знания и навыки в олимпиадах и состязаниях разного типа. Это результат упорства и трудолюбия самих школьников и их профессиональных наставников», — отметила глава округа Юлия Купецкая.