Школьники из Мытищ победили на международном конкурсе детского творчества

Подвели итоги регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить». Мытищинские школьники стали победителями и призерами мероприятия.

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить» посвятили 80-летию Великой Победы. Всего там представили 155 работ из четырнадцати благочиннических округов Сергиево-Посадской епархии. От городского округа Мытищи отравили 49 работ по всем дисциплинам конкурса: 48 рисунков и один рассказ.

Дети из Мытищ стали победителями и призерами среди участников девяти-12 лет в номинации «Основная тематика». Воспитанница детско-юношеского центра «Галактика» Мария Пухова завоевала первое место.

Бронзу выиграла учащаяся школы № 19 Софья Косенкова. Вместе с ней третью ступень пьедестала занял еще один воспитанник детско-юношеского центра «Галактика» Ростислав Мартынов.

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