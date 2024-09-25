Школьники из Мытищ освоили азы создания компьютерных игр в «Технограде»

Ученики школ № 8, 34 и 36 из Мытищ посетили «Техноград» на ВДНХ, где погрузились в мир инновационных технологий и опробовали себя в роли разработчиков компьютерных игр. Ученики приняли участие в мастер-классе по созданию компьютерной игры.

«Техноград» на ВДНХ — это уникальный образовательный комплекс, где можно получить практические знания и освоить востребованные навыки современных профессий. Школьники из Мытищ смогли посетить мероприятие и познакомиться с новой информацией о работе в интернете.

Мытищинские школьники на «Технограде» узнали о профессии SMM-менеджера, о популярном игровом движке Unity и о том, как продвигаются бренды и проекты в социальных сетях. Благодаря такой возможности ученики смогли открыть для себя новые горизонты и перспективы развития. Создавая игры, дети обучились работать с текстурами и создавать персонажей.

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