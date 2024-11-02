Школьники из Можайска поучаствовали в патриотической игре ко Дню связиста

Ежегодная военно-патриотическая игра прошла на базе «Танк маршрут» в Можайске. Ее приурочили ко Дню связиста.

Участниками стали активисты юнармейских и военно-патриотических отрядов от 12 до 17 лет. Они состязались командами.

Каждая прошла несколько испытаний. Среди них: смотр строя и песни, тактическая игра на местности, разборка-сборка автомата, историческая викторина.

Также жюри проверило знание воинских званий, умение устанавливать пункт связи и ремонтировать радиостанцию.

Победителем состязаний стала команда «Дети мира». Серебро оказалось у команды «Патриоты России». И на третьем месте расположилась команда под названием «Победа».

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