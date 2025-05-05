Школьники из Лыткарина украсили учебные заведения ко Дню Победы

В преддверии празднования Дня Победы округ преобразился благодаря патриотической акции «Окна Победы», охватившей все учебные заведения. Школьники взялись за оформление окон и внутренних пространств своих школ и гимназий, создавая композиции, посвященные бессмертному подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне.

Инициатива вызвала отклик у учащихся, которые проявили не только творческие способности, но и уважение к истории своей страны и своим предкам. В гимназии № 4 ученикам было предложено принести фотографии своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной, чтобы увековечить их память на окнах учебного заведения.

На окнах школ и гимназий появились символы мира и памяти: изображения белоснежных голубей, алых гвоздик, журавлей, летящих в небо, и праздничных фейерверков.