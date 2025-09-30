Школьники из Луховиц приняли участие в экологической акции

Более шестидесяти учащихся Белоомутской средней общеобразовательной школы № 1 приняли участие в масштабной уборке на территории Белоомутского участкового лесничества. Школьники откликнулись на призыв к участию в осеннем экомарафоне, направленном на очистку лесных массивов от мусора и бытовых отходов.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области, мероприятие прошло под девизом «Сделаем мир чище, нам в нем жить!». Экологическая акция объединила не только школьников, но и их педагогов, а также сотрудников Луховицкого филиала учреждения «Мособллес», предоставивших необходимый инвентарь и организовавших вывоз собранного мусора.

Под руководством специалистов школьники за два часа собрали и вывезли большое количество бытовых отходов, оставленных отдыхающими, — почти 10 кубических метров мусора.

«Упорный труд юных добровольцев позволил значительно улучшить экологическое состояние лесного массива, превратив загрязненную территорию в чистое место для отдыха и прогулок. Инициатива стала наглядным примером ответственного отношения к природе, бережного использования ее ресурсов и важности сохранения лесов, которые являются общим достоянием и играют важную роль в поддержании экологического баланса», — сообщили организаторы акции.