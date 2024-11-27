Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в фестивале юных техников

Делегация образовательных учреждений из Лосино-Петровского приняла участие в финале областного фестиваля «Юные таланты Московии». Он прошел в Технолицее имени металлурга Владимира Ивановича Долгих в столице.

Более тысячи гостей из Подмосковья приняли участие в фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества. В его рамках прошла встреча с заместителем министра образования Московской области Ларисой Сулимой, мастер-классы, открытые занятия, награждение призеров и победителей.

Советник директора Свердловской школы № 2 в Лосино-Петровском Марина Субботина провела один из семинаров на фестивале и рассказала про внедрение проекта «Орлята-дошколята».

В завершении прошел праздничный концерт.

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