Школьники из Лобни стали призерами всероссийского фестиваля лоскутного шитья

Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Шили-были и носили» прошел в Рязани. В нем приняли участие ребята из Лобни.

Лобню на творческом состязании представили воспитанники центра детского творчества «Планета талантов». Они отдали на суд жюри две коллекции одежды — «Шахматная партия» и «Осколки калейдоскопа». Работы школьники выполнили в технике лоскутного шитья.

Помогали создавать коллекции педагоги Марина Назарова и Наталья Молчанова. В итоге работы заняли второе место на конкурсе.

«Это достижение — результат кропотливого труда и творческого подхода наших учащихся и педагогов. Гордимся нашими ребятами. Так держать», — прокомментировал в администрации центра детского творчества.

Отметим, что «Планета талантов» работает в доме № 9 на улице Победы в Лобне. Дети могут заниматься в кружках и секциях разных направлений.