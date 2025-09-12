Школьники из Лобни стали призерами всероссийского экофестиваля

Всероссийский экофестиваль лоскутного шитья состоялся в Иваново. На нем успешно выступили дети из Лобни.

Призерами конкурса стали воспитанники творческих объединений «Ярмарка мастеров» и «Учимся шить» центра детского творчества «Планета талантов». К участию юных дизайнеров готовили педагоги Марина Назарова и Наталья Молчанова.

Ребята представили на суд жюри коллекцию «Осколки калейдоскопа». Она удостоилась диплома лауреата I степени. Другая работа школьников из Лобни — «Шахматная партия» — получила диплом лауреата III степени в номинации «Одежда».

Отметим, что сам фестиваль в Иваново посвятили экологичному подходу в творчестве. Участники представляли на конкурс работы, в которых использовали перерабатываемые материалы. Также одна из задач мероприятия — сохранение традиционных техник рукоделия.