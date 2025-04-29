Школьники из Лобни победили на областной экологической викторине

Викторина «Природа и экология моей Родины» прошла в Подмосковье. В ней приняли участие ученики инженерно-технического лицея «Авиатика» из Лобни.

Ребята выступили в интеллектуальном состязании в составе команды «ДНК». К конкурсу их готовил педагог — учитель химии и биологии Анна Резникова.

«Эта победа стала результатом упорного труда, глубоких знаний и любви к природе нашей страны. Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов в изучении природы и экологии!» — прокомментировали в лицее Лобни.

Отметим, что воспитанники лицея «Авиатика» регулярно участвуют в тематических занятиях и классных часах. Они связаны с осознанным отношением к здоровому образу жизни и экологии.

Ранее мы рассказывали о том, что школьники в Лобне собрали около 400 килограммов пластиковых крышек для переработки. Там прошла экологическая акция «Добрые крышечки 2025».