Школьники в Лобне собрали около 400 килограммов пластиковых крышек для переработки

Организаторами выступили активисты движений «Движение Первых» и «Орлята России», которые помогали сортировать крышки, проверяя их на соответствие пищевым стандартам. В мероприятии участвовали школьники всех классов, а также педагоги, родители и даже бабушки и дедушки.

Собранный пластик будет передан в пункт сбора «Собиратор», после чего отправится на переработку на завод в Твери. Средства, полученные за переработанный пластик, поступят в Благотворительный фонд «Отказники», который направит их на покупку реабилитационного оборудования для детей с особыми потребностями.

К акции присоединились и учащиеся школы № 9. Они провели уборку территории парка и береговой линии озера Киово, а также приняли участие в викторине на тему экологии. Школьникам рассказали о значимости волонтерской деятельности и важности защиты окружающей среды.