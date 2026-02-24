Школьники из Люберец стали участниками движения «Юнармия»

В Центральном парке «Патриот» городского округа Люберцы 130 школьников торжественно приняли присягу и вступили в ряды «Юнармии». Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло 22 февраля в атмосфере строевой выправки и патриотического подъема.

Руководитель отделения «Юнармии» городского округа Люберцы Алексей Черкасов обратился к новобранцам с напутственными словами, сообщив, что в настоящее время местная организация насчитывает более 1000 человек.

«Вступление в „Юнармию“ — это только начало. Теперь впереди у школьников — интересная и насыщенная жизнь: учения, сборы, участие в парадах и памятных акциях, спортивные соревнования, встречи с ветеранами», — сказал Алексей Черкасов.

Руководитель Центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров заметил, что юнармейцы всегда принимают активное участие в выполнении норм комплекса ГТО и служат примером для остальных школьников.

«Ребята, мы вами гордимся! Это начало большого пути, и мы уверены, со всеми задачами вы справитесь на „отлично“, — резюмировал Евгений Петров.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году. С момента создания оно объединило более двух миллионов детей и подростков со всей России.