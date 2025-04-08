Школьники из Люберец стали призерами областного турнира «Новая высота»

Соревнования по беспилотным авиационным системам прошли на базе Межрегионального центра компетенций — Техникума имени Сергея Королева. В областном этапе всероссийского турнира приняли участие более 80 учеников школ, колледжей и техникумов Подмосковья, а также их педагогов-наставников.

Учащиеся Инженерно-технологического лицея из Люберец показали высокий уровень подготовки и заняли сразу несколько призовых мест. Победителем в номинации «Гонщик БАС» стал Олег Галай. В номинации «Проектная деятельность» первенствовали Алексей Потемкин и Дмитрий Щетинин. В номинации «Блочное программирование БПЛА» лучшими признаны Александр Полищук и Роман Мартьянов.

В управлении образования администрации Люберец отметили, что соревнования стали важной вехой для развития молодых людей. Несмотря на серьезную конкуренцию и высокий уровень участников, ребята справились и показали отличные результаты

Победители турнира будут представлять Московскую область на отборочных этапах всероссийского турнира.