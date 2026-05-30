Школьники из Люберец стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады

В Гимназии № 5 «Интеллект» города Дзержинский состоялась встреча главы городского округа Люберцы Владимира Волкова с талантливыми школьниками. Руководитель муниципалитета поздравил ребят и их наставников с выдающимися достижениями во Всероссийской олимпиаде школьников.

В этом году сразу 44 люберецких школьника дошли до заключительного этапа интеллектуального состязания. Половина из них стали обладателями дипломов. По итогам олимпиады в городском округе — 6 победителей и 16 призеров, что свидетельствует о высоком уровне образования в Люберцах.

Владимир Волков, обращаясь к школьникам, подчеркнул: «Люберцы — флагман образования Подмосковья! Дорогие ребята! У многих впереди экзамены, поступление в вузы. Пусть ваши знания, целеустремленность и поддержка близких всегда будут с вами. Помните: вы — гордость Люберец!» Особая благодарность прозвучала в адрес педагогов и родителей, которые помогли раскрыть потенциал юных интеллектуалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание поддержке талантливой молодежи. По его инициативе при поддержке партии «Единая Россия» лауреатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады выплачиваются премии: победители получают по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, финалисты — по 100 тысяч рублей.

В муниципалитете шесть победителей, отличившиеся в таких предметах, как география, технология и физическая культура, а также 16 призеров по английскому языку, биологии, географии, информатике, технологии, физической культуре, химии и ОБЖ. Особо выдающиеся результаты показали Юрий Овчинников (гимназия № 16 «Интерес», 9 класс) — победитель по технологии; Артем Рябикин (гимназия № 5 «Интеллект», 11 класс) — победитель по географии; Анастасия Теремкова (школа «Созвездие», 10 класс) и Андрей Холопов (гимназия № 16 «Интерес», 10 класс) — победители по технологии; Юля Шаймарданова (лицей № 12, 11 класс) — победитель по физической культуре. Самый яркий результат показал Степан Воронов, ученик 11 класса гимназии № 16 «Интерес», который стал победителем по технологии и призером по информатике.

В завершение встречи учащиеся смогли задать интересующие их вопросы главе муниципалитета.