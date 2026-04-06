Школьники из Люберец стали лауреатами областной музыкальной олимпиады

5 апреля в Жуковском прошла Московская областная олимпиада по слушанию музыки и музыкальной литературе «Стихия музыки — могучая стихия». В конкурсе приняли участие около 60 юных музыкантов из разных городов региона. В их числе — пять учеников детской музыкальной школы № 2 Люберец, ставшие дипломантами и лауреатами олимпиады.

«В этом году было очень много желающих проверить свои знания — это лучшие ученики региона. Среди них — и наши ребята. Поздравляю дипломантов конкурса — Василису Барбитову и Надежду Трофимову, а также лауреатов — Алису Волкову, Полину Бобрышеву, Елизавету Степанову и их педагогов — с достойными результатами», — отметила директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Алиса Волкова заняла первое место по фортепианному отделению (преподаватель — Анна Птицына), Полина Бобрышева и Елизавета Степанова стали обладателями вторых мест в хоровом отделении (преподаватели — Екатерина Вечерина и Алла Хачиян соответственно).

Дипломы ребятам вручил Герой России, заслуженный летчик-испытатель Леонид Чикунов.

Напомним, что областная олимпиада по музыкальной литературе и слушанию музыки проводится с 2013 года Министерством культуры Московской области. В ней участвуют учащиеся музыкальных, хоровых и общеобразовательных школ с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического профиля.