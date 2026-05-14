Школьники из Люберец пообщались с известным актером благодаря интересу к чтению

Литературный клуб лингвистической школы городского округа Люберцы второй месяц подряд входит в топ-30 рейтинга «Чтецких программ» Российского общества «Знание». За проявленный интерес к литературе участники клуба получили возможность встретиться с актером театра и кино Вячеславом Манучаровым и обсудить с ним любимых авторов и книги.

На встрече обсудили влияние чтения на человека, его способность объединять людей и открывать новые горизонты. Актер ответил на вопросы школьников, рассказал о секретах актерского мастерства и дал рекомендации по выбору книг. В конце встречи желающие получили автограф и сфотографировались с гостем.

Напомним, что федеральный проект «Чтецкие программы» был запущен в 2025 году Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на повышение интереса молодежи к отечественной литературе и чтению через живое чтение и дискуссии.

