Школьники из Люберец постеили встречу с актрисой Екатериной Климовой

Литературный клуб лингвистической школы городского округа Люберцы вошел в топ-30 самых активных клубов по итогам работы в марте в рамках проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание». В качестве поощрения 27 апреля участники клуба встретились с актрисой театра и кино Екатериной Климовой. Встреча прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Главной темой встречи стало чтение как новый литературный тренд. Актриса рассказала о своих любимых книгах, поделилась секретами из своей профессиональной деятельности и читательского опыта.

«К сожалению, моя профессия предполагает прочтение огромного количества сценариев, пьес — всего, что связано с работой. Я очень часто учу стихи, песни. И все это занимает очень много времени: попробуй прочесть 12 серий сериала, а потом еще 8. И это надо когда-то успевать. Поэтому времени добраться до той литературы, которую хотелось бы прочесть, чаще всего не остается», — рассказала об особенностях своего графика Екатерина Климова.

На мастер-классе по выразительному чтению участники продемонстрировали свои навыки, выбрав фрагменты из рассказов «Тайное становится явным» Виктора Драгунского и «Слон» Александра Куприна, повести «Праздник непослушания» Сергея Михалкова.

В завершение встречи ребята смогли задать интересующие вопросы спикеру и сделать общую фотографию.