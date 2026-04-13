Школьники из Люберец получили 12 дипломов на Всероссийской олимпиаде

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии учащиеся школ городского округа Люберцы завоевали 12 дипломов: четыре — победителей и восемь — призеров. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии) состоялся в Москве с 5 по 11 апреля, в нем приняли участие 308 финалистов из 79 регионов страны.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что четверо школьников округа стали победителями олимпиады: Юрий Овчинников (9 класс), Андрей Холопов (10 класс), Степан Воронов (11 класс) — все из гимназии № 16 «Интерес», а также Анастасия Теремкова (10 класс, школа «Созвездие»). Глава поздравил ребят и их наставников с заслуженным успехом.

Призерами стали еще восемь учащихся: Арсений Воронов (9 класс), Александра Цыганова (11 класс), Айлин Мамедова (11 класс), Ксения Платонова (11 класс), Егор Курлуков (11 класс), Владислав Федоров (11 класс), Руслан Киселев (11 класс), Иван Степанов (11 класс) — все учащиеся гимназии № 16 «Интерес».

Ранее призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали ученик 9 класса Лингвистической школы Амир Омаров (биология), ученик гимназии № 56 Афанасий Спиридонов (химия), а также ученик 11 класса гимназии № 16 «Интерес» Степан Воронов (робототехника). Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.