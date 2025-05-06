Школьники из Ленинского округа приняли участие в акции «Вахта Памяти»

Школьники из образовательных учреждений Ленинского городского округа приняли участие в масштабной патриотической акции «Вахта Памяти». Она проходит в Подмосковье перед Днем Победы и входит в состав областного марафона «Наследники Победы».

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, одновременно состоялись у памятников и мемориалов в Молоково, Лопатино, Тарычево, Боброво и других населенных пунктах округа. Ученики местных школ прочитали стихи о героизме защитников Родины, почтили их память минутой молчания, возложили цветы и исполнили песни военных лет.

В памятных акциях, помимо школьников, приняли участие представители ветеранских организаций, участники специальной военной операции, педагоги, депутаты и жители округа. Так, в Лопатино ребята пришли на митинг с портретами односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а в Молоково школьники принесли фотографии своих родственников — ветеранов войны.

«Та преемственность поколений, которую мы видим в ходе акций „Вахта Памяти“ и „Наследники Победы“, — очень важна. Ребята следуют примеру взрослых и чтят героев войны, чтобы в будущим передать эту „эстафету памяти“ своим детям. Нужно отметить, что такой патриотизм воспитывается не только в ходе торжественных мероприятий: школьники также сами ухаживают за памятниками, помогают их восстанавливать, убирают территорию вокруг, изучают историю людей, чьи имена выбиты в камне. Это все формирует бережное и уважительное отношение к наследию прошлого», — поделилась депутат Совета депутатов Ленинского округа Марина Иноземцева.