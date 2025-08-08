Школьники из Красногорска установили рекорд в приготовлении лимонада

Воспитанники детского лагеря «Искра» в Красногорске попали в Книгу рекордов России. Вместе с известным шеф-поваром Константином Ивлевым они приготовили 289,5 литра лимонада.

Константин Ивлев — частый гость лагеря. Он регулярно поддерживает подобные инициативы.

В этот раз шеф-повар предложил детям побить рекорд, установленный в Нижнем Новгороде, и изготовить более 267 литров летнего напитка.

Участниками эксперимента стали свыше 40 человек. Они нарезали фрукты и измельчили их в блендере.

В итоге удалось сделать 289,5 литра лимонада. Рекорд официально зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России.

За чистотой эксперимента следил основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он отметил, что все условия были соблюдены.

