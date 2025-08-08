Дети из Красногорска отправились в лагерь на Черном море

Участниками четвертой смены в детском лагере «Медвежонок», который расположен под Геленджиком, стали 38 ребят. На отдых поехали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также из семей участников специальной военной операции.

«Для того, чтобы встать на очередь в детский лагерь, сначала нужно подать заявление через портал „Госуслуги“ Московской области. После того, как сформируются списки, начиная с конца очереди, мы обзваниваем родителей, чьи дети готовы ехать, соответственно, вносим их в списки», — пояснила главный инспектор окружного управления социального развития № 21 Наталья Рогожина.