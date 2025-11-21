Школьники из Красногорска создали настольную игру о родном городе

Всего в игре представлены около 30 знаковых мест — это богатое культурное наследие Красногорья. К примеру, можно увидеть усадьбу Архангельское, Никольский собор, Успенский храм.

«Идея проекта действительно родилась несколько лет тому назад, когда ребята проиграли в интеллектуальную игру, историческую игру, именно на вопрос о любимом Красногорске. Это их подстегнуло к созданию такой игры. Почему? Потому что карточные игры, мы знаем, — это быстрая и легкая возможность запомнить любую информацию», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 15 городского округа Красногорск Светлана Кузичкина.

Накануне проект завоевал второе место на акции «Я — гражданин России». Ребята соревновались с учащимися из 28 регионов страны.