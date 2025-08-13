Школьники из Красногорска побывали на экскурсии в отделе полиции

Сотрудники Управления МВД России по городскому округу Красногорск провели для школьников экскурсию по подразделению и рассказали им о своей службе. Мероприятие провели в рамках акции «Знакомство с профессией».

Юные жители Красногорска узнали, куда поступает информация о событиях, произошедших на территории округа. Также школьники познакомились с работой оперативного дежурного — увидели, как он принимает сигналы о преступлениях и происшествиях, как ориентирует полицейские наряды.

Помимо этого, школьники посетили Музей органов внутренних дел. Экскурсию для ребят провела старший специалист по воспитательной работе Отдела по работе с личным составом Управления МВД майор полиции Леся Панасенко. Она рассказала юным гостям об истории становления красногорской милиции, о службах и подразделениях, которые существуют в управлении сегодня.

В конце мероприятия школьники посетили памятник «Сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга». О подвигах героев ребятам рассказал председатель Совета ветеранов Управления МВД Николай Кучаев.