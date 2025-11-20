Школьники из Котельников стали победителями всероссийского конкурса

Первый всероссийский конкурс детского свободного конструирования проходил в Центральном детском магазине на Лубянке. Команда учеников Детской школы искусств имени Валентина Андреева из Котельников получила Гран-при в номинации «Центр впечатлений».

Проект Олеси Михиной, Карине Айвазян, Валерии Масловой и Ильи Баженова произвел на жюри впечатление нестандартным решением и безупречной технической проработкой.

Участники конкурса соревновались в двух номинациях: «Центр впечатлений» — концептуальные проекты, вдохновляющие зрителей, и «Машина времени» — футуристические или исторические интерпретации знаменитых часов ЦДМ. Работы оценивали эксперты в области архитектуры, дизайна и педагогики, что сделало победу ребят из Котельников более значимой.

«Конкурс изобретений в ЦДМ» стал отличной площадкой для раскрытия внутреннего потенциала подрастающего поколения. Он помогает юным участникам осваивать искусство проектной работы, учиться слаженно действовать в команде и смело воплощать самые необычные замыслы. Кроме того, образовательные учреждения, мастерские и арт-пространства могут обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые свершения.