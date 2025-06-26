Школьники из Котельников побывали в проектном офисе развития Арктики

Ученики восьмых и 10 классов школы № 1 из Котельников побывали на экскурсии на площадке Проектного офиса развития Арктики. Им рассказали о создании Красной книги и развитии Арктики.

Мероприятие прошло в рамках проектов «Умные каникулы» и «Лето в Подмосковье». Перед детьми выступила президент Ассоциации «НИКА» Наталья Николаева.

Школьники узнали об истории создания Красной книги и ее значении, редких представителях флоры и фауны, обитающих в Арктике, а также национальных и международных списках охраняемых видов.

Также для ребят организовали интерактивную викторину. Лучшие игроки получили призы.

Ранее мы рассказывали о том, что уроки мужества начались в детских лагерях в Котельниках. Детям рассказывают о любви к Родине и о важных жизненных уроках.