Школьники из Котельников побывали на экскурсии в телецентре «Останкино»

Ученики 7 «А» класса школы № 1 в Котельниках посетили телецентр «Останкино». Они увидели, как идет подготовка к популярным телепередачам.

Экскурсию для школьников провели в рамках программы ранней профориентации. Ребята познакомились с профессиями режиссера, оператора, звукооператора, декоратора и многими другими.

Школьники побывали за кулисами телевизионной жизни. Они узнали, что ведущим телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Степашке и Хрюше — более 60 лет. Они увидели, как декорируют площадку к очередному телевизионному проекту. Также наблюдали, как студии «Большой игры» и «Поля чудес» готовят к эфиру.

Ребята остались под впечатлением после экскурсии по телецентру. Кто-то из них, возможно, уже определился с будущей профессией.

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