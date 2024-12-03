Школьники из Котельников победили на областном турнире по конному спорту

Воспитанники спортшколы «Белка» из Котельников завоевали сразу три золота на «Зимнем кубке Федерации конного спорта города Москвы». Они выступили на нескольких маршрутах.

Состязания прошли в конноспортивном комплексе «Виват, Россия!». Участники соревновались на разных дистанциях.

Золотые медали на маршрутах высотой 60 и 80 сантиметров завоевали Виктория Ягмырова, Людмила Никитинская и Татьяна Табачникова из Котельников. Они выступили на лошади по кличке Гром.

Отметим, что конкур считается одним из самых молодых видов спорта. Соревнования всегда проходят очень зрелищно.

Каждый спортсмен должен преодолеть препятствия на определенном маршруте. В паре с лошадью нужно показать имеющиеся навыки и скоростные качества.

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