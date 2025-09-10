Школьники из Королева смогут принять участие в олимпиадах «Физтеха»

Открыли регистрацию на участие в отборочном туре олимпиады «Физтех». Учащиеся 9-11-х классов из Королева смогут подать заявки и испытать свои силы в престижных интеллектуальных состязаниях по математике, физике и русскому языку.

Одиннадцатиклассники продемонстрируют знания в двух дисциплинах: математике и физике. По каждому предмету школьникам предоставят по три попытки. Для учащихся девятых и десятых классов подготовили два этапа состязаний, где в течение четырех часов они будут решать сложные задачи.

Участники олимпиады по русскому языку преодолеют однократный отборочный тур. По результатам этого этапа ребята получат оценку навыков в решении лингвистических задач.

Отметим, что олимпиаду «Физтех» проводят каждый год. Победители соревнований получают льготы при поступлении в ведущие российские университеты, включая Московский физико-технический институт. Подробную информацию о регистрации и этапах турнира опубликовали на официальном сайте олимпиад.