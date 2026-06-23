Школьники из Королева показали высокие баллы на ЕГЭ по физике
Выпускники школ Королева показали высокие результаты на Едином государственном экзамене по физике. Максимальный балл набрали 11 учащихся, среди них есть представители нескольких образовательных учреждений округа.
В Лицее научно-инженерного профиля (ЛНИП) сосредоточена большая часть стобалльников. В этом учреждении высший результат по физике получили восемь выпускников. Еще по одному стобалльнику подготовили гимназия № 9, гимназия № 5 и школа № 12.
В округе также отметили школьников, которые показали максимальные результаты сразу по нескольким предметам. Всего таких выпускников девять.
Особое внимание уделено результату Артема Тандуры из гимназии № 9. Он набрал 300 баллов по трем экзаменам: математике, русскому языку и физике.
Сразу восемь учащихся получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Среди них Алексей Голубев из школы № 12, который успешно сдал математику и физику. В ЛНИП высокие результаты показали Мария Зайцева, Ксения Канарева, Михаил Панов, Никанор Бокарев, Димитрий Голубович, Дарья Горбач и Екатерина Квасова. Их достижения связаны с различными сочетаниями предметов, включая математику, физику, химию и русский язык.
«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов! Такие результаты — это большой труд, упорство, поддержка семьи и профессионализм учителей. Новых побед и уверенного движения вперед!», — сказал глава города Игорь Трифонов.