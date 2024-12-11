Школьники из Истры стали призерами всероссийской олимпиады «Наше наследие»

Школьники из Истры приняли участие в олимпиаде «Наше наследие» для 5-6 классов. Всего в заключительном этапе участвовали 90 школьников из 19 регионов страны.

Олимпиада была посвящена творчеству Пушкину и Лермонтову. От Истры выступили трое шестиклассников Даниил Плетенев из Дедовска, Иван Варакин и Владимир Акшонов из села Рождествено. Даниил стал победителем в направлениях «Память» и «Даты» и дипломантом первой степени в индивидуальном зачете. А совместно команда заняла первое место в конкурсе карточек. Они готовились в Центре творческого развития и гуманитарного образования в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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