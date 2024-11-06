Школьники из Истры стали призерами всероссийской интеллектуальной олимпиады

Пять учеников из городского округа Истра представили Московскую область на открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» для 7-11 классов. Мероприятие прошло в Саранске.

В финале приняли участие 119 школьников из 25 регионов страны, от Санкт-Петербурга до Приморского края. Московскую область представляли 12 участников, пятеро из которых — ученики городского округа Истра. Это София Арифулина из ЦТРИГО, Вячеслав Назаренков из Новопетровской школы, Алексей Варакин, Григорий Журавлев и Николай Степанов — ученики православной школы «Рождество».

Истринские школьники показали отличные результаты. В общем зачете София Арифулина и Николай Степанов стали дипломантами третьей степени. Николай также занял первое место в конкурсе «Даты».

В командных соревнованиях среди учеников 9–11 классов третье место заняла команда «Истра», в состав которой вошли София Арифулина, Николай Степанов и Александр Платонов из города Раменское. В отдельных соревнованиях команда также показала хорошие результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил успехи школьников Подмосковья на олимпиадах.

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