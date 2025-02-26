Школьники из Истры стали призерами этапа всероссийской олимпиады по истории

Ученики разных школ муниципалитета заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории. Призеры получат по 20 тысяч рублей, а победители — по 30 тысяч рублей.

Награду отличившимся школьникам вручит глава муниципального округа Татьяна Витушева. Призерами стали Татьяна Шаталова из школы имени Антона Чехова, Адам Албастов из Румянцевской средней школы, Михаил Тыщук и Валерия Контеева из Лицея города Истра, Серафим Смирнов, Илья Макаров, Алексей Вощинский, Софья Нижегородцева, Кирилл Доровских из Павловской гимназии и Стефания Колганова из средней школы № 2, Арина Бандорина и Абдурахмон Самадов из школы имени Льва Доватора.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников будет длиться до 25 марта текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что 14 новых школ откроют в Подмосковье в этом году.