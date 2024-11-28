Школьники из Истры прокатились на поезде по Золотому кольцу

На экскурсионном поезде ученики из Истры покорили Золотое кольцо. Путешествие длилось три дня.

Вместе со спортивно-туристическим клубом «Слобода» школьники начали поездку с Переславля-Залесского, где увидели «потешную флотилию» Петра I и посетили «Музей Александра Невского», «Музей хитрости и смекалки» и «Дом Берендея».

На следующий день путешественники отправились в Углич, где покатались на необычных велосипедах, и Мышкин. И завершили поездку в Ростове, где посмотрели на кремль и Успенский собор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился на авиабазе в Кубинке с детьми из «Движения первых».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».