Сегодня 17:58 За штурвалом с пилотами. Школьники из «Движения первых» и Андрей Воробьев — гости авиабазы в Кубинке Андрей Воробьев встретился с юным «Движением первых» на авиабазе в Кубинке 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

Одинцово

Авиация

Дети

Музеи

Андрей Воробьев

Легендарные пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» базируются в Кубинке. Эти летчики — профессионалы мирового уровня. Губернатор Андрей Воробьев встретился на авиабазе с ребятами из «Движения первых» — юными лидерами страны.

Сейчас в оздоровительном лагере «Литвиново» проходит смена для «Движения первых». Активисты приехали из самых разных городов, а на встрече с губернатором было почти 100 ребят.

Фото: Константин Семенец 1/3 Фото: Константин Семенец 2/3 Фото: Константин Семенец 3/3

Для них провели экскурсию по авиабазе, где волонтеры пообщались с Андреем Воробьевым о планах, идеях и своих проектах.

Здесь собрались самые активные ребята, вовлеченные в важные и добрые дела. Вы себя проявляете в школе и творчестве. И во все, что вас окружает, стараетесь вносить свою лепту. Андрей Воробьев

Благодаря тематической смене в «Литвиново» ребята оказались в гостях у героев пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».

Фото: Константин Семенец 1/6 Фото: Константин Семенец 2/6 Фото: Константин Семенец 3/6 Фото: Константин Семенец 4/6 Фото: Константин Семенец 5/6 Фото: Константин Семенец 6/6

«Каждый их авиационный показ — это шедевр. Летчики пригласили нас к себе летом, и мы с ребятами с удовольствием сюда приехали», — поделился глава Подмосковья.

С летчиками — в легком и открытом диалоге

Оказавшись на авиабазе, школьники не просто смогли посидеть за штурвалом тех самых МиГ-29 и многоцелевого истребителя Су-30, но и спросить что-то личное у профи воздушного дела.

Фото: Константин Семенец 1/2 Фото: Константин Семенец 2/2

Например, почему они стали летчиками? Ребятам рассказал пилот авиагруппы «Стрижи» Вячеслав. «Я поступал в летное училище трижды. Здесь очень важно хорошее здоровье, чтобы пройти медкомиссию. Мне даже пришлось удалить миндалины, а потом сделать операцию на перегородке носа. В итоге врачи дали добро и меня приняли», — поделился он своей историей. У Вячеслава отец — военнослужащий. Он тоже хотел быть летчиком, но не смог поступить в училище и стал авиационным инженером. А сын, как позже получилось, исполнил его мечту.

Фото: Константин Семенец

Еще здесь, в Кубинке, есть музей пилотажных групп с раритетными экспонатами. Например, можно увидеть личное дело, фотографии и китель Героя СССР маршала авиации аса Ивана Кожедуба. В годы Великой Отечественной войны он сбил 62 вражеских самолета — больше всех среди советских летчиков. «Русские Витязи» — своего рода кураторы для лагеря «Литвиново», поделился старший летчик авиационной группы высшего пилотажа Валерий Соков. «Вместе с ребятами проводим беседы, экскурсии и мероприятия. В лагере много детей участников СВО, поэтому стараемся бывать там чаще, поддерживать их, вдохновлять», — рассказал он.

Фото: Константин Семенец

«Движение первых» появилось в 2022 году по инициативе ученицы из Севастополя, ее идею поддержал президент. В каждом регионе страны открыли филиалы. В Подмосковье они есть в 54 городских округах. Здесь «Движение первых» — самое многочисленное в стране, оно насчитывает свыше 325 тысяч человек.