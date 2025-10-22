Школьники из Истры побывали на экскурсии на коммунальном предприятии

Экскурсию провел директор МУП «Истринская теплосеть» Павел Головин. Он подробно рассказал о всех процессах, связанных с водой — от ее подъема из глубин земли до поступления в водопроводные сети.

Школьникам показали огромные насосы, мощные фильтры и сложное оборудование, которое день и ночь трудится, чтобы в дома поступала чистая вода. Во время экскурсии ребята могли задать свои вопросы, и конечно, получали развернутые ответы.

«Мы видим, что детям это интересно. Мы понимаем, что дети, которые к нам пришли, это наше будущее. Многие из детей, судя по их глазам, еще не определились с профессией. Мы готовы им помочь, готовы принимать, объяснять, показывать», — рассказал директор МУП «Истринская теплосеть» Головин Павел.

Подобные экскурсии проходят в Истринской теплосети не первый раз. И в дальнейшем их количество увеличится, так как школьники проявляют неподдельный интерес к таком формату мероприятий.