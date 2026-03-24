Школьники из Истры победили на региональном этапе всероссийской олимпиады

Учащиеся округа получили 89 наград: среди них — 13 победителей и 76 призеров. Результаты состязаний среди школьников были обработаны по 21 из 24 предметов.

Ранее проходил муниципальный этап, в котором приняли участие 5439 учеников. Это на 300 человек больше, чем в прошлом году. Самые сильные из ребят отправились представлять округ на региональном уровне и показали отличные результаты.

Впереди — главное событие: финал олимпиады, который будет проходить с 14 марта по 3 мая. У победителей и призеров заключительного этапа появится шанс поступить в лучшие российские вузы без вступительных экзаменов, по профилю олимпиады.

Участников сборной Московской области поддерживает губернатор региона Андрей Воробьев: финалистам полагаются премии от 100 до 500 тысяч рублей. По новым правилам их получат те, кто наберет не менее 30% от максимального количества баллов.