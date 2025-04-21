Школьники из Химок побывали на экскурсии в музее Победы в Красногорке

К 80-летию Великой Победы в рамках акции «Больше, чем путешествие» в Подмосковье запустили новый проект под названием «Больше, чем Победа». Старт ему дали в Красногорском филиале Музея Победы, куда на экскурсию приехали дети из Химок.

В рамках новой программы «Больше, чем Победа» школьники из Подмосковья познакомятся с экспозициями военно-исторических музеев региона. Проект запустили Федеральное агентство по делам молодежи и «Движение первых».

На открытии программы в Красногорске собрались советник министра информации и молодежной политики Московской области Евгений Кулаков, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, заместитель председателя регионального отделения «Движения первых» по стратегическому развитию Кирилл Наумов и исполняющий обязанности директора Областного центра дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи Николай Федченко.

«Несколько лет назад Федеральное агентство по делам молодежи — Росмолодежь — запустило большую программу по всей стране, которая называется „Больше, чем путешествие“. В рамках этой программы молодые люди отправлялись по всей стране на всевозможные интересные мероприятия и экскурсии. И вот сегодня совместно с „Движением первых“ запускается отдельный проект „Больше, чем Победа“», — отметил Евгений Кулаков.

Химкинским школьникам рассказали о героях Московской битвы, затем ребята побывали на экскурсии и познакомились с уникальными историческими экспонатами.

«Эта акция помогает детям понять, что они должны дорожить героями, которыми дорожит вся страна», — сказала ученица лицея № 21 города Химки Дарья Анишина.

Еще одна школьница из Химок, Милана Никитина, также отметила важность подобных мероприятий.

«Это помогает быть патриотом России, знать ее историю и гордиться своей страной, предками, бабушками, прабабушками, прадедушками, которые защищали Родину», — поделилась учащаяся.

Экскурсии для ребят в рамках проекта «Больше, чем Победа» проводят бесплатно.

«Мы надеемся, что до конца мая музей посетят более полутора тысяч детей и школьников из Красногорска, Химок, Наро-Фоминска и других городов Московской области», — рассказала о планах исполняющая обязанности директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.