Школьники из Фрязина приняли участие во всероссийской акции «Лапа помощи»

Ребята участвуют в инициативе второй год подряд. Они побывали в местном приюте для собак и кошек, подарили им корм и лакомства и пообщались с животными.

«Подобные инициативы показывают, как важно воспитывать в обществе ответственность за тех, кто не может позаботиться о себе сам. Ведь доброта — это не разовое мероприятие, а образ мышления, который должен стать частью повседневности», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.

