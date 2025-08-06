Акция «Собери ребенка в школу» началась во Фрязине

Традиционное мероприятие организовали участники местного отделения «Молодой гвардии». Целью акции является помощь школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, детям участников СВО, а также ребятам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Пункт сбора канцелярских принадлежностей установили в торговом центре L‘park. Жители Фрязина активно участвуют в акции, приносят новые школьные товары — тетради, ручки, рюкзаки, форму и другие необходимые для учебы вещи.

Организаторы подчеркивают, что для многих родителей подготовка ребенка к школе становится серьезной финансовой нагрузкой. Даже небольшая помощь может стать важным вкладом в успешный старт учебного года для кого-то из детей. Все собранные вещи передадут нуждающимся в поддержке семьям.

Пункт сбора будет работать 31 июля, 8, 15 и 22 августа с 16:00 до 19:00. Также можно принести канцелярские товары ежедневно с 10:00 до 18:00 в общественную приемную «Единой России» на улице Октябрьской, 7.