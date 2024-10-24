Ученикам из Фрязина провели в технопарке ВДНХ урок об актуальных профессиях

Ученики 9-11 классов школы № 2 во Фрязине отправились на профориентационные пробы в Технограде на ВДНХ. Они узнали о профессиях «инженер фабрики будущего» и «SMM-менеджер».

Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» направлен на поддержку интересов и способностей школьников, педагогов и родителей. Благодаря такой поддержке ученики школы № 2 посетили Технопарк на ВДНХ — уникальный инновационно-образовательный комплекс. Здесь школьники могут приобрести практические знания и освоить прикладные навыки.

Ребята узнали про профессиях «инженер фабрики будущего» и «SMM-менеджер». Они попробовали свои силы в новых направлениях и открыли новые горизонты при выборе будущей специальности.

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