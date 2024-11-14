Школьники из Фрязина победили на всероссийском молодежном чемпионате
Команда лицеистов из Фрязина стала лучшей на всероссийском чемпионате «Высота». Ребята защитили социальный проект «Все люди важны».
Награждение победителей чемпионата «Движения Первых» состоялось в Уфе. Участниками конкурса стали 800 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 54 регионов нашей страны.
В финал вышли 200 проектов. Идея команды волонтеров лицея «Чистые сердцем» вошла в пятерку лучших в России. Ее реализуют на федеральном уровне в 2025 году.
Сейчас команда «Чистые сердцем» насчитывает более 90 волонтеров из числа учеников лицея. Они проводят областные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Поздравляю всю команду волонтеров с таким высоким признанием вашего труда! Желаю вдохновения и дальнейших успехов в вашей непростой деятельности!» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
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