Школьники из Дубны собрали к 8 Марта подарки для бабушек из Донецкой области

В Дубне в пунктах временного размещения живут пожилые жительницы города Горловка Донецкой области. Для них во всех школах округа к 8 Марта подготовили праздничные наборы.

Акция началась в первой школе, а затем участие в ней приняли и все остальные учебные заведения муниципалитета. В пункты сбора приносили праздничные коробки и пакеты с подарками: чай, кофе, предметы личной гигиены.

Пожилых людей, находящихся в пунктах временного размещения, первая школа поддерживает с ноября 2024 года.

«В преддверии 8 Марта решили сделать отдельный сбор, чтобы поздравить бабушек из Горловки с этим праздником. Праздник должен быть у всех», — поделилась советник директора школы № 1 по воспитательной работе Ольга Галкина.

По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, радует то, что дети с удовольствием приняли участие в благотворительном мероприятии.

«Знаю, даже уточняли, что лучше принести, чтобы у каждой бабушки был свой особенный подарок», — подчеркнул он.

Презенты с теплыми поздравлениями в самое в самое ближайшее время доставят адресатам.