Школьники из Домодедова заступят в почетный караул на Вахте Памяти в День Победы
В муниципалитете прошел пятый смотр-конкурс почетных караулов «Пост № 1». В нем приняли участие 17 школьных команд. Победители заступят почетным караулом в Вахту Памяти у Вечного огня в День празднования 80-летия Победы.
За стройным шагом и выправкой следили строгие и опытные судьи — ветераны Вооруженных сил России. В почетном карале, как на ладони, виден каждый мускул, поэтому все действия должны быть выверены до сантиметра. Ответственность лежит на каждом.
«На Пост № 1 на все юбилеи, как правило, назначались лучшие из лучших. Поэтому я, как ветеран Вооруженных сил, прошедший серьезную службу, желаю ребятам успехов в сегодняшних соревнованиях. Я думаю, вы все лучшие, кто здесь стоит», — отметил Юрий Клынкин, ветеран Вооруженных сил, член совета ветеранов городского округа Домодедово, генерал майор.
Боевые офицеры, ветераны и наставники выступили с напутственными словами. Они отметили, что судьи знают какой ценой достается мирное небо над головой.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Команды готовились с начала учебного года. Они не только оттачивали движения, но и тщательно выбирали форму.
Среди организаторов — бывшие участники смотра-конкурса. Алексей Педько сейчас учится в вузе на четвертом курсе.
«Я начал участвовать в этом в шестом классе, и до самого 11 класса каждый год мы принимали в этом участие. Тогда еще не было как такового мероприятия „Пост № 1“. Появилось уже в конце, в 11 классе. Также мы участвовали в иных патриотических мероприятиях. Занимался этим всю школьную жизнь сознательную», — поделился Алексей Педько, помощник судей V смотра-конкурса почетных караулов «Пост № 1».
Третье место заняли «Разведчики» из Домодедовского лицея № 3 и «Истребители» из школы № 9, второе — отряд «На страже небес» школы № 1 и «Дружина» из школы «Альбатрос». Победителями стали «Легион» из школы № 12 и ученики образовательного учреждения «Наследие». Они заступят почетным караулом на Вахте Памяти у Вечного огня в День Победы в Великой Отечественной войне.