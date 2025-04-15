Школьники из Домодедова заступят в почетный караул на Вахте Памяти в День Победы

В муниципалитете прошел пятый смотр-конкурс почетных караулов «Пост № 1». В нем приняли участие 17 школьных команд. Победители заступят почетным караулом в Вахту Памяти у Вечного огня в День празднования 80-летия Победы.

За стройным шагом и выправкой следили строгие и опытные судьи — ветераны Вооруженных сил России. В почетном карале, как на ладони, виден каждый мускул, поэтому все действия должны быть выверены до сантиметра. Ответственность лежит на каждом.

«На Пост № 1 на все юбилеи, как правило, назначались лучшие из лучших. Поэтому я, как ветеран Вооруженных сил, прошедший серьезную службу, желаю ребятам успехов в сегодняшних соревнованиях. Я думаю, вы все лучшие, кто здесь стоит», — отметил Юрий Клынкин, ветеран Вооруженных сил, член совета ветеранов городского округа Домодедово, генерал майор.

Боевые офицеры, ветераны и наставники выступили с напутственными словами. Они отметили, что судьи знают какой ценой достается мирное небо над головой.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Команды готовились с начала учебного года. Они не только оттачивали движения, но и тщательно выбирали форму.