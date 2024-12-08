Школьники из Домодедова передали подарки детям из новых регионов России

Волонтеры Московской области организовали благотворительную акцию «Добрый Новый год». В рамках мероприятия учащиеся образовательных учреждений Домодедова отправили подарки детям из новых регионов страны, а также Курской и Белгородской областей.

Акция «Добрый Новый год» стартовала в Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Приятно, когда есть повод и возможность лишний раз порадовать наших соотечественников, поддержать их, поделиться теплом», — подчеркнула руководитель ведомства Екатерина Швелидзе.

Накануне празднования Нового года и Рождества школьники из Домодедова собрали для ребят из новых регионов Российской Федерации, Белгородской и Курской областей сувениры, игрушки, сладкие подарки, книги и канцелярские принадлежности.

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