Школьники из Черноголовки пробежали праздничную эстафету | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 15:12 Школьники из Черноголовки пробежали праздничную эстафету Телеканал «360»

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Черноголовка по праву считается спортивным городом. В основном тут проживают люди, занимающиеся бегом. По случаю 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне местные учащиеся школ пробежали праздничную эстафету.

Заместитель главы городского округа Леся Шигалева отметила, что подобные спортивные мероприятия находят широкий отклик у детей всех возрастов.

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«Всегда охотно откликаются, потому что это мероприятие массовое, мероприятие здоровое, мероприятие спорта, тем более, когда мы говорим, во имя чего собираемся, а собираемся во имя подвига. И название мероприятия неслучайно „Я горжусь. Я помню“», — указала Леся Шигалева.

Эстафета, посвященная 79-годовщине Победы, собрала больше 200 детей, которые пришли не только за кубками и наградами.

«У меня у бабушки есть отец, он воевал, был командиром, и я бегу, у меня гордость, я бегу в память о прадедушке», — рассказала одна из участниц.

Во время проведения соревнований погода резко испортилась. Метель накрыла стадион, снег с градом закрывал обзор участникам забега, однако все они справились с дистанцией.

Забег прошел в формате эстафеты. Четыре стометровки, чтобы ребята помнили, что общая победа зависит от вклада каждого.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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