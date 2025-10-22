Школьники из Черноголовки посетили МБУ «Служба благоустройства»

В Черноголовке ученики седьмого класса «Черноголовской СОШ» посетили МБУ «Служба благоустройства», где смогли изнутри узнать о работе коммунальщиков. Экскурсия стала частью масштабной акции «Первые за чистое Подмосковье».

Визит на предприятие коммунального хозяйства наукограда позволил школьникам увидеть, как городские службы готовятся к предстоящей зиме. Учащиеся узнали о подготовке специализированной техники, предназначенной для поддержания чистоты и порядка на улицах в холодное время года.

«Особый восторг у ребят вызвало знакомство со спецтехникой: им не только показали различные виды машин, но и дали возможность посидеть в кабинах КамАЗов, тракторов и другой крупногабаритной техники», — сообщили в учебном заведении.

По словам начальника отдела образования округа Маргариты Гавриной, подобные мероприятия играют важную роль в формировании экологического сознания у подрастающего поколения, помогают в профессиональной ориентации и способствуют расширению кругозора школьников, знакомя их с работой коммунальных служб.