Школьники из Богородского округа побывали на празднике «Алые паруса»

«Алые паруса» — это не просто красивое шоу, это символ сбывшейся мечты, надежды и веры в светлое будущее. Главный праздник выпускников страны каждый год проходит в Санкт-Петербурге во время белых ночей и символизирует прощание со школой и начало взрослой жизни. Посмотреть на такое зрелищное событие приезжают десятки тысяч людей со всей страны.

В этом году частью легендарного праздника стали и выпускники Богородского округа. Белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами, ночная Нева, огни Дворцового моста и грандиозный салют подарили ребятам эмоции, которые останутся в памяти на долгие годы.

«Спасибо всем, кто верил в нас и помог осуществить эту мечту. Пусть ваши мечты тоже обязательно сбываются», — поделились выпускники.